Flavius Stoican, săgeţi către Mircea Rednic: ,,N-o să caut alibiuri că bate vântul dintr-o parte”

Finalul anului 2021 a adus la Dinamo schimbări la nivelul băncii tehnice. Flavius Stoican a fost numit antrenor principal în locul lui Mircea Rednic.

După ce a fost instalat pe banca tehnică a lui Dinamo, Flavius Stoican a trimis săgeţi către fostul antrenor din Ştefan cel Mare. Acesta anunţă că nu se va plânge de lot sau de diferite aspecte la Dinamo.

,,Sunt convins că a încercat să facă tot ceea i-a stat în putință, dar n-a fost să fie! N-o să caut alibiuri, că lotul e nu știu cum e, că bate vântul dintr-o parte, că nu știu ce lot mi-a rămas, că nu s-au făcut puncte, c-o fi, c-o păți! Știu la ce mă înham. Știu că suporterii vor fi mulțumiți.

Nu dau procente, dar voi face absolut tot ceea ce depinde de mine și de jucători să îndeplinim obiectivul, iar Dinamo să rămână acolo unde e loc, în acest sezon. Să fim sănătoși și apoi la anul ne fixăm ținte mai înalte.”, a declarat Flavius Stoican, pentru GSP.