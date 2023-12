Florentin Pera ridică moralul după dezastrul cu Danemarca: „Putem juca mai bine decât atât”

Naţionala feminină de handbal a României a fost umilită de Danemarca, 23-39 (10-21), în ultimul meci din Grupa E de la CM.

„Putem juca mai bine decât atât”, a spus Florentin Pera după Danemarca – România 23-39

România va intra în Grupa principală III a competiției din Danemarca, Norvegia şi Suedia, cu 2 puncte, cele câştigate contra Serbiei. Următorul adversar este Germania, joi, la Herning (19:00).

Obiectivul este clasarea între primele 7 locuri, lucru care permite participarea la turneul preolimpic. Asta înseamnă cel puțin calificarea în sferturi. Concret, România este obligată să învingă Germania, Japonia (9 decembrie) și Polonia (11 decembrie).

„Am încercat să schimbăm ceva în meci. În prima repriză am pierdut meciul. În a doua repriză am jucat cu tinere jucătoare. Am avut multe situații bune, dar de multe ori am și pierdut în situații bune.

Îmi pare rău pentru acest rezultat. Trebuie să ne mobilizăm și să luptăm. Am încredere în jucătoarele mele. Avem echipă bună și cred că putem juca mai bine decât atât”, a declarat selecționerul Florentin Pera, la finalul meciului.

Misiunea naționalei României de a se clasa între primele 7 este cu atât mai dificilă cu cât Cristina Neagu nu a mai jucat un meci oficial de peste o lună, din cauza unei accidentări. Șansele unei recuperări în ultimul moment sunt infime.