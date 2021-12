Florentin Petre, dezvăluire neașteptată: „Am adus cam 13 milioane de euro la Dinamo!”

Fostul căpitan din Ștefan cel Mare a evoluat în tricoul alb-roșilor în perioada 1995-2006, timp în care a izbutit să pună mâna pe 9 trofee!

Florentin Petre se numără printre fotbaliștii emblematici ai lui Dinamo, iar actualul antrenor al celor de la Dacia Unirea Brăila a dezvăluit și că a fost un adevărat talisman norocos al clubului. Concret, Petre a mărturisit că toți foștii săi colegi de cameră au plecat pe sume impresionante din „Groapă”, astfel că transferurile acestora au adus o adevărată avere în conturile dinamoviștilor.

”Eu aveam 4.000 de dolari, pe an, la Dinamo, și jucam la naționala de tineret. Salariile erau foarte mici, noroc că mai aveam prime de joc. Se băteau pe mine, sa stea în cameră cu mine. Am transferat patru jucători. Am adus cam 13 milioane de euro la Dinamo. Dacă îmi luam 10%, eram milionar acum.

L-am avut prima dată pe Tararache, a plecat pe două milioane și ceva. A venit Marius Niculae, a plecat pe trei spre patru. Marica, a plecat și el pe patru, cinci milioane. Pulhac, a plecat și el pe niște bănuți frumoși. Singurul, care și acum îmi reproșează că nu am reușit să-l vând, este Alex Păcurar. ‘Bă, eu sunt singura petardă pe care ai ținut-o în cameră și nu a plecat’, îmi zice și acum”, a dezvăluit Florentin Petre, pentru as.ro.

11,8 milioane de euro a încasat Dinamo din vânzarea foștilor colegi de cameră ai lui Florentin Petre: