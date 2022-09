Florin Andone a fost dat afară de la Brighton! Anunțul făcut de clubul englez

Brighton a anunțat joi, ultima zi din perioada de transferuri, că i-a reziliat, de comun acord, contractul atacantului român Florin Andone.

Andone a ajuns la Brighton în 2018, când englezii l-au cumpărat de la Deportivo La Coruna, în schimbul a șase milioane de euro.

„Îți mulțumim pentru amintiri, Florin! Toate cele bune în viitor!”, a fost mesajul britanicilor pentru fotbalistul român.

Thanks for the memories, Florin – and all the best for the future! 💙 #BHAFC pic.twitter.com/GTGRduQfKe

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2022