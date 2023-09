Florin Bratu și-a dat demisia: „Am luat doar un punct în acest început de sezon! Este destul de puțin”

Fostul selecționer al naționalei U21 a României, Florin Bratu, s-a despărțit de echipa cipriotă Karmiotissa.

Florin Bratu a plecat de la Karmiotissa, după ce a câștigat 1p în 5 meciuri

În sezonul trecut, el a reușit să salveze gruparea de la retrogradare. În cel actual, lucrurile nu au mers deloc bine. Karmiotissa a fost învinsă în deplasare de Pafos cu 0-3, Apollon cu 0-1 și Ethnikos cu 0-3 și acasă de Anorthosis cu 1-3. A obținut un singur punct, în etapa a 2-a, după 3-3 acasă cu Omonia Nicosia.

„Am avut un program foarte greu în ultimele etape, le-am întâlnit pe Paphos, Omonia, Apollon și Anorthosis și am luat doar un punct în acest început de sezon. Așa că ne-am despărțit, am crezut că este destul de puțin ceea ce am reușit.

Au venit și 17 jucători noi, s-a început o reconstrucție la Karmiotissa, așa că nu va fi ușor pentru ei. Oricum, eu venisem într-o situație foarte grea și am reușit să-i salvez de la retrogradare.

Am stat șapte luni aici și am acumulat multă experiență, a fost bine pentru mine. Vreau să le mulțumesc șefilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și subliniez că mi-aș dori să revin în campionatul din Cipru ca antrenor.

Cipru are echipă în grupele Europa League. Aris Limassol a fost aproape chiar de grupele Champions League, iar asta spune multe. Totuși, este o discrepanță între echipele de play-off și celelalte formații”, a spus el, conform prosport.ro.

Bratu a pregătit naționala U21 a României între august 2021 și august 2022. În acel interval de timp, echipa a susținut 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 2 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri.