Florin Gardoș a refuzat să meargă la Dinamo: „Nu-mi pare rău! A luat-o în jos de atunci!” – Ce a spus fostul fundaș român!

Florin Gardoș, fostul fundaș român retras recent din activitate, a vorbit despre momentul în care i-a fost propus să meargă la Dinamo.

Acesta a jucat la FCSB, echipă unde a cunoscut performanța și mai ales unde a fost iubit de fani. Iată ce a spus Gardoș despre momentul în care a avut de ales între echipa sa și rivala Dinamo.

„În acel moment era domnul Mircea Rednic antrenor la Dinamo!”

„Am fost într-o postură destul de dificilă la un moment dat, că tot am pomenit de Mangia mai devreme, când a apărut acel conflict și eu știam că trebuie să plec de la Craiova.

În acel moment era domnul Mircea Rednic antrenor la Dinamo, am avut o discuție cu el și mă dorea acolo, mi-a fost destul de greu să-i refuz, trebuie să recunosc, ideal ar fi fost să rămân în București, iar Dinamo era o echipă mai importantă decât Iașiul, unde am ajuns eu atunci.

Dar a contat foarte mult ideea asta, că am făcut ceva la Steaua, sunt apreciat de steliști și am spus că aș strica oarecum relația cu ei. Nu-mi pare rău că până la urmă nu am mers, pentru că Dinamo a luat-o tot în jos ce atunci… Deci până la urmă a fost o decizie bună”, a declarat Florin Gardoș, potrivit Sport.ro.

Gardoș a fost campion al României cu FCSB de 2 ori (12/13 și 13/14). Acesta a mai câștigat în România și o Supercupă (13/14 cu FCSB) și două Cupe (10/11 cu FCSB și 17/18 cu CSU Craiova).