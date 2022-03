Florin Gardoș, atac la adresa lui Edi Iordănescu: „Nu știu dacă e cea mai bună formulă pe care o are România în momentul de față”

Edi Iordănescu a debutat cu un eșec pe banca României. „Tricolorii” au pierdut pe stadionul Ghencea în fața Greciei cu 0-1. Chiar dacă a fost doar un amical, prestația jucătorilor și mai ales reputația selecționerului au avut de suferit după meci.

Florin Gardoș a fost și el prezent la meci. Acesta a declarat că fanii nu mai au răbdare, însă că Edi Iordănescu nu trebuie judecat imediat. Gardoș a fost încântat de Octavian Popescu, tânărul de la FCSB, și a rememorat amintirile din perioada fostului stadion, pe vremea când juca la FCSB.

„Nu cred că trebuie să tragem concluzii pripite”

După meci, Florin Gardoș și-a exprimat părerea față de partidă:

N-a fost un meci prea reușit. Am avut câteva faze ofensive mai bune, în rest am suferit în multe momente. Nu cred că trebuie să tragem concluzii pripite, după un meci amical. Până la urmă, a vrut și Edi să vadă jucătorii la lucru. Nu știu dacă e cea mai bună formulă pe care o are România în momentul de față. E un test. Cred că vom progresa.

Da, mi s-au părut crispați jucătorii României, au făcut multe greșeli, cel puțin pe faza de construcție. S-a jucat cu un stadion plin, poate să fie un factor. Dar sunt convins că, în meciurile oficiale, echipa va arăta mai bine.”, a declarat Florin Gardoș.

Fostul jucător al FCSB-ului a ținut să remarce noul fotbalist de senzație al roș-albaștrilor:

„A fost primit bine Octavian Popescu de către fani și e normal să fie așa. Toată lumea își dorește să vadă fotbaliști români la un nivel înalt. E un jucător cu multă calitate, are entuziasm. Nu e normal să fie huiduit nimeni pentru că aparține de un club sau altul.

Nu mai au răbdare spectatorii. S-a cerut demisia cui? Trebuie să recunosc că, în ciuda faptului că a fost stadionul plin, atmosfera n-a fost foarte bună. Revenirea pe Ghencea a fost frumoasă, am atâtea amintiri de aici și voiam să văd stadionul nou. Mi-ar plăcea ca Peluza Nord și Peluza Sud (a Stelei) să fie într-un singur loc și să fie o singură echipă”, a mai adăugat Florin Gardoș.

Ajuns la 33 de ani, Florin Gardoș a bifat 13 selecții pentru naționala României.