Florin Gardoş nu se bucură că a rămas la Academica: ,,Nu am motive să fiu optimist”

Florin Gardoş, fundaşul celor de la Academica Clinceni, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia ilfoveană l-a disputat în compania celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Acesat pare să regrete faptul că a rămas la Academica Clinceni, în vară, având în vedre situaţia clubului din prezent, cu datorii şi fără rezultate.

,,Faţă de alte meciuri Sepsi a fost echipa mai bună azi. Mai mult de un egal nu puteam să sperăm. Crezi că ne mai gândim la program? Noi suntem disperaţi să luăm puncte. In general meciurile le abordăm la fel.

E o situaţia dificilă. Mă refer şi la partea financiară. E vârful iceberg-ul. Sunt probleme peste tot. Suntem cum suntem cu moralul. Mi-e greu să imi inchipui o situaţie mai grea la o altă echipă de fotbal. Nu ne este uşor nici să ne tot plimbăm atât pentru a disputa meciuri.

La Călăraşi a fost distanţa mai mare. La Dinamo a inceput să se strice terenul. Toate detaliile acestea contribuie. Regret că am rămas oarecum. Dar era greu să anticipez. Stiam că era greu să facem ce am făcut anul trecut, dar nu m-am gândit că vom fi pe ultimul loc. M-a convins Ilie Poenaru atunci. Nu, nu am motive să fiu optimist. Mi-e greu să găsesc ceva pozitiv.”, a declarat Florin Gardoş, la finalul jocului cu Sepsi OSK.