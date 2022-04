Florin Manea este de părere că ,,doar ANAF-ul poate să-i mai prindă pe cei de la CFR” – De ce este dezamăgit de cluburile din România

Florin Manea, unul dintre impresarii de top din România, a fost invitat la Realitatea Sportivă, în cadrul emisiunii Unu’ la 1. Impresarul a vorbit despre meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

,,Nu a fost o surpriză. Craiova joacă bine acasă, au o echipă bună, un antrenor experimentat, antrenor care a mai luat titluri în România”, a declarat Florin Manea pentru Realitatea Sportivă.

În spirit de glumă Florin Manea a spus cine ar mai putea să o prindă pe CFR din urmă.

,,Doar ANAF-ul poate să-i mai prindă pe cei de la CFR, că mai au niște datorii, cei de la CFR. Eu rămân favorit pentru CFR, în câștigarea titllului. E frumos cât de cât se animează lupta aceasta pentru titlu. Sincer, nici nu am văzut meciul.”

Pentru a reuși să-și facă treaba, Florin Manea, este nevoit să stea multe ore într-un scaun să urmărească jucătorii și a spus că s-a săturat să privească un meci de fotbal. Manea se declară dezamăgit de cluburile din România, pentru că nu au departament de Scouting.

,,Mai nou nu mă mai uit la fotbal, m-am plictisit. Mă uit doar unde mai am jucători. Atât de mult mă uit pe video-uri și DVD-uri și studii, am câte zece mii de jucători pe care îi văd pe an. Îmi petrec o mare parte din viața mea uitându-mă la meciuri. Nu-mi mai arde să mă uit, poate doar să văd un Chelsea – Real. Prefer să-mi mențin puterea de a mă uita la meciuri pentru a-mi face treaba.

Stau mult pe scaun, că trebuie să-mi fac Scouting-ul singur. Din păcate, cluburile din România nu știu dacă o să aibă departament de Scouting. Dacă există vreunul…din câte știam eu, nu. Poate Craiova, am înțeles că au încercat. CFR-ul, era Răzvan Zamfir, un băiat care știe ce face. În rest, toată lumea e pe genunchi, vine vara, trimitem liste, trimitem video. În loc, când vine vara, să ai 4-5 pe care să îi iei. Juventus l-au luat pe Rudiger, nu stau să vină vara, hai să vedem ce-o fi și după. Nu, oamenii sunt profesioniști, muncesc tot anul. La noi până răspunde un președinte sau un director sportiv trece perioada de transfer”, a adăugat Florin Manea la emisiunea Unu’ la 1.