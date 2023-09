Florin Niță merge la Gaziantep, unde va fi antrenat de Șumudică: „Nu am stat pe gânduri și am acceptat oferta!”

Florin Niță, portarul român, și-a găsit un nou angajament. După despărțirea de Sparta Praga, jucătorul este pregătit de o nouă aventură.

Mai exact, Niță merge la turcii de la Gaziantep, unde va fi pregătit de Marius Șumudică. Iată ce a spus portarul.

„Nu am stat pe gânduri și am acceptat oferta!”

„În urma discuțiilor cu Cătălin Liță am luat decizia asta, a fost bine din toate punctele de vedere și pentru mine și pentru toată lumea. Nu am stat pe gânduri și am acceptat oferta.

E pasiunea mea, e job-ul meu, sigur că îmi este dor să joc fotbal. Bineînțeles că îmi doresc să fac parte din echipa națională cât mai mult timp și îmi doresc asta pentru că este bine și pentru mine și pentru echipa națională să fiu acolo. Au fost oferte din mai multe țări, inclusiv de la noi, dar nu a fost ce mi-am dorit eu”, a declarat Florin Niță, pentru PRO TV.