Florin Pîrvu vrea „Câinii” înapoi în Liga 1: „Am jucat la Dinamo și îi aștept în prima ligă, să jucăm derby-urile de pe vremuri!”

Petrolul a jucat sâmbătă, pe 25 martie, un amical cu cei de la Dinamo. Cele două formații au dat-o la pace (1-1).

Florin Pîrvu, tehnicianul „Lupilor”, a vorbit după meci. Se pare că acesta vrea ca Dinamo, echipa pentru care a evoluat când era jucător, să revină în plimul eșalon.

„Am jucat la Dinamo și îi aștept în prima ligă, să jucăm derby-urile de pe vremuri!”

„Un test bun cu Dinamo. A fost util, un antrenament foarte bun, au mai intrat și jucători care nu au evoluat. Am debutat copii din academie, sunt mulțumit.

Eu am jucat la Dinamo și îi aștept în prima ligă, să jucăm derby-urile de pe vremuri. Nu e ușor, eu am am ținut legătura cu cei de aici, e bine că lucrurile încep să se stabilizeze. Îmi doresc să promoveze direct, să nu mai ajungă la baraj”, a spus Pîrvu, conform GSP.ro.

Florin Pîrvu a jucat la Dinamo în perioada 2001-2003, cucerind titlul și Cupa României.