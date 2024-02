Florin Prunea face praf un antrenor din Superliga României: ”Are o problemă”

Universitatea Craiova a făcut un nou pas greșit în lupta pentru locurile fruntașe din Superliga României. Oltenii au remizat cu FC Botoșani, scor 2-2.

După meci, Prunea a îndreptat armele spre antrenorul Ivaylo Petev.

”Dacă ai probleme de comunicare cu vestiarul și eu cred că are problema asta mare de tot, nu mai vorbim după aceea de tactică, sistem de joc.

E cea mai importantă problemă. Mi se pare că are o problemă de comunicare. Am văzut că la conferința de presă a vorbit bulgărește, acum am văzut că a vorbit în engleză.

Dar engleza lui, sî mă ierte Dumnezeu, este una foarte greu de înțeles. Mă pun în locul jucătorilor. Când ai translator, când vorbește el”, a spus Prunea, la Digi Sport.