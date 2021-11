Florin Răducioiu, nemilos cu echipa națională: „Era o grupă uşoară, dar asta e realitatea”

Florin Răducioiu a vorbit despre ratarea calificării la barajul pentru CM 2022. Fostul internațional a făcut o paralelă între naţionala României şi cea a Macedoniei de Nord.

„Nu uitaţi că Macedonia de Nord vine după EURO. La această echipă joacă nişte fotbalişti foarte buni. Era o grupă uşoară, dar asta e realitatea. Spunem acelaşi lucru de ani de zile şi nu putem avea pretenţii mai mari. Am stat la mâna noastră acum câteva zile. Am vorbit de ce acum câteva zile.

Nu am fost în stare să înscriem Islandei, ei le-au dat trei. A fost prea puţin să emitem pretenţii la baraj. Era uşoară grupă, dar Macedonia e o echipă mult mai puternică, cu o voinţă mai mare decât a noastră. Au dat 23 de goluri, foarte multe în această campanie. Ăsta e adevărul.

E clar că e dezamăgire, pentru că, repet… Când am terminat 0-0, în Ghencea, am zis că s-a terminat. Rădoi era resemnat, nu am crezut niciodată. Ei au bătut clar, noi nu am reuşit să dăm gol”, a declarat Florin Răducioiu, la Telekom Sport.

Naționala de fotbal a României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială. Tricolorii au încheiat pe locul 3 Grupa J a preliminariilor europene.

La finalul meciului cu Liechtenstein, selecționerul Mirel Rădoi a anunțat că nu va mai continua pe banca tehnică a naționalei de fotbal a României.

România a învins cu 2-0 Liechtenstein, în deplasare, însă şi Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 în faţa Islandei, astfel că a ajuns la baraj.