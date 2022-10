Florin Stângă, după ce a învins CSA Steaua. Ce a transmis antrenorul Viitorului Tg. Jiu

Florin Stângă, antrenorul lui ACS Viitorul Tg. Jiu, a vorbit după victoria în fața echipei CSA Steaua despre evoluția jucătorilor pe care i-a trimis în teren și a evidențiat faptul că este o „mândrie” că au reușit un asemenea rezultat.

„O victorie a suferinței, ce să spun? O victorie muncită, frumoasă, după mult timp. A trecut o lună de zile de când nu am mai câștigat un meci, mă bucur pentru băieți.

M-am întors pentru ei, pentru că am avut încredere că putem face rezultate. Chiar am visat că o să fim prima echipă care le bate pe Steaua și Dinamo. Sper ca acest meci să le dea încredere.

La câte greșeli am făcut, am visat un pic. Aș fi ipocrit să spun că am crezut (n.r în victorie). Acești băieți au muncit mult. Din păcate am luat goluri din faze fixe. Și prima repriză am jucat bine. A fost un 11 metri. Echipa a jucat și mi-a dat încredere.

E o mândrie (n.r. victoria), pentru că Steaua este liderul clasamentului. Sper să le dea încredere jucătorilor noștri”, au fost cuvintele lui Florin Stângă.