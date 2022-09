Florin Stângă își pune la colț jucătorii după eșecul cu Dinamo: „Nu au avut determinare și nu și-au dorit să prindă grupele Cupei României!”

Viitorul Pandurii a primit vizita celor de la Dinamo seara trecută. „Câinii” s-au impus cu 1-0 și s-au calificat astfel în grupele Cupei României.

Florin Stângă, tehnicianul gorjenilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei. Acesta nu s-a putut abține să nu își critice jucătorii pentru lipsa de determinare.

„Nu ne-am dorit mai mult, am făcut și multe greșeli!”

„Nu am avut atitudinea potrivită, nu ne-am dorit mai mult, am făcut și multe greșeli. Am venit după patru victorii la rând și asta probabil că ne-a dăunat, pentru că băieții au fost probabil relaxați și acest aspect ne-a pedepsit.

M-a deranjat că băieții nu au avut determinare și că nu și-au dorit să prindă grupele Cupei României, ca să fie remarcați. Eu, ca antrenor, nu am văzut nebunia aia și spun asta pentru că-i cunosc foarte bine”, a declarat Florin Stângă, după eșecul cu Dinamo.

„Mă gândesc la play-off, așa cum m-am gândit și la grupele Cupei României!”

„Orice echipă este de bătut, am jucat acasă, am avut tot ce ne-a trebuit, dar nu am jucat ce trebuie. Vreau să schimb mentalitatea.

Mă gândesc la play-off, așa cum m-am gândit și la grupele Cupei României, dar mai trebuie și altceva în plus. Avem mult de muncit în continuare”, a mai spus tehnicianul.

Viitorul Tg. Jiu se află pe locul 9 în Liga 2, cu 12 puncte în 7 etape.