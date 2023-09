Florin Surugiu, înainte de cel de-al treilea meci la Cupa Mondială de Rugby din Franţa: ”Mi-am dorit foarte mult să ajung aici!”

Naţionala de rugby a României se pregăteşte pentru cel de-al treilea meci de la Cupa Mondială de Rugby din Franţa. Sâmbără, Stejarii vor întâlni Scoţia, pe Stade Pierre-Mauroy de la Lille.

Meciul marchează revenirea pe teren a celui mai experimentat jucător din echipa României, Florin Surugiu (38 ani, 103 selecţii), recuperat după o accidentare care l-a ţinut departe de teren câteva săptămâni.

“Într-adevăr a fost un moment emoţionant atunci în 2015, când mi-am cerut soţia, prietena de atunci, în căsătorie. Ce îmi doresc acum foarte mult, fiind pe sfârşit de carieră, este ca după aceste două meciuri pe care le mai avem să terminăm cu o victorie, să îmi termin cariera aşa cum ar trebui.

Mi-am dorit foarte mult să ajung aici la această Cupa Mondiala, m-am pregătit foarte mult, mă bucur că am ajuns, revin însă după o accidentare şi mă bucur că voi fi pe bancă. Sper să aduc acel plus de care are nevoie echipa.

Avem jucători tineri, nu au experienţă foarte mare internaţională, este un nou drum pentru rugbyul românesc, pentru echipa naţioanală, sunt jucători cu o valoare foarte mare, sunt însă la început de drum, se vede că nu au avut multe meciuri până acum. Eu cred în acest grup şi sunt sigur că după această Cupa Mondială, cu experienţa acumulată aici, va duce echipa cât mai sus.”, spune acesta.