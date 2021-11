Florin Tănase, fericit după succesul cu Farul: „Era foarte important să ne apropiem de lider”

După victoria cu Farul Constanța, socr 1-0, FCSB a ajuns la șapte succese consecutive în Liga 1 și pe locul doi, după 14 etape scurse din Liga 1.

Florin Tănase a vorbit despre meciul restant din etapa a 13-a de la Ovidiu și a evidențiat faptul că echipa sa a avut, pe lângă cele două șuturi pe poartă, și alte ocazii importante.

De asemenea, acesta speră să continue seria victoriilor și să micșoreze diferența față de liderul CFR Cluj, care este de șase puncte în momentul de față.

„Suntem fericiți că ne continuăm seria victoriilor. Era foarte important să ne apropiem de lider. Am câștigat trei puncte mari aici, la Ovidiu, unde greu se câștigă punct. Mă așteptam să fie un meci foarte greu, tot timpul când am jucat contra lor, cu domnul Hagi antrenor, a trebuit să alergăm foarte mult, să compensăm prin dăruire. Am avut două șuturi pe poartă, dar am avut multe situaţii, dacă au trecut milimetric, puteţi să le treceţi şi pe alea.

Încă nu suntem reveniţi sută la sută, dar uşor-uşor cu meciuri, fiindcă numai aşa poţi să îţi recapeţi forma. Lucrăm foarte bine la antrenament, analizăm, vorbim foarte mult, ne explică unde greşim şi ne bucurăm că avem această serie”, a declarat Tănase, la finalul meciului.