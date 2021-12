Florin Tănase, fericit după victoria din derby! Ce spune despre plecarea de la FCSB

Căpitanul roș-albaștrilor a contribuit cu două reușite la victoria împotriva Rapidului și i-a adus echipei sale al cincilea succes consecutiv în campionat!

FCSB s-a apropiat astfel la 5 puncte de liderul CFR Cluj, care are însă cu un meci disputat în minus. La finalul duelului de aseară, Florin Tănase s-a arătat extrem de fericit, după succesul din derby, și a declarat că atmosfera a fost una demnă de un joc între două rivale. Totodată, decarul bucureștenilor a vorbit și despre posibilitatea de a pleca în această iarnă de la formația lui Gigi Becali.

„Suntem fericiți că ne continuăm seria, am obținut cele trei puncte, într-un meci dificil, într-un derby. A fost un meci dificil. Important e că am crezut, credem până în ultimul minut și ne iese. Probabil că ne puneau probleme dacă nu era acea eliminare (n.r. a lui Junior Morais), altfel decurgea meciul. Dacă el zice că a fost acordat ușor, e părerea lui, el știe mai bine. Per total, nu cred că avem ce să îi reproșăm arbitrului.

Și în teren, și în tribună, a fost o atmosferă foarte frumoasă, ați observat. Vă dați seama ce era dacă puteau veni mai mulți suporteri. Cu siguranță, era o atmosferă de vis. Așa se întâmplă când se întâlnesc echipe de tradiție. Acestea sunt meciurile cele mai frumoase.

(n.r. întrebat dacă îl mai prinde play-off-ul la FCSB sau pleacă) Nu știu, mai este un meci, deocamdată sunt aici. Șanse mai mari sunt de play-off. Încă nu mi-am făcut bagajele. Dacă va fi să fie vreun transfer… Am mai spus, discuții sunt. Când se vor finaliza, dacă se vor finaliza, o să fiți anunțați.

(n.r. despre revenirea lui Florinel Coman, după patru luni de pauză) Este o revenire foarte importantă pentru noi. Cu siguranță, are și el nevoie de ceva timp, de mai multe minute pentru a-și reintra în forma care l-a consacrat”, a spus Florin Tănase, la flash-interviurile de după meci.