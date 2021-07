Florin Tănase, încrezător în returul cu Şahtior Karagandy: ,,Acum, noi suntem favoriţi”

Florin Tănase, căpitanul,, roş-albaştrilor”, a reacţionat la finalul jocului pe ca FCSB l-a câştigat la limită în Conference League, cu Şahtior Karagandy.

Echipa lui Dinu Todoran s-a impus cu scorul de 1-0, graţie reuşitei fabuloase a lui Andrei Cordea, din minutul 38 al jocului de pe Naţional Arena.

Florin Tănase este convins că FCSB ar fi putut câştiga mult mai clar cu kazahii, dar consideră că echipa sa este favorită la calificare, în retur.

,,Am câștigat doar cu 1-0, am fi putut să câștigăm la un scor mai clar, să fim mai liniștiți la retur. Din păcate, n-am făcut-o, trebuie să fim concentrați la retur, chiar dacă se joacă pe sintetic. Am înțeles că e un sintetic foarte bun și nu trebuie să le dăm nicio șansă. Acum, cred că suntem noi favoriți. E și început de campionat, încă n-avem ritmul care trebuie, e și cald afară.

Trebuie să creștem de la meci la meci, să punem presiunea pe care o puneam noi anul trecut. Mi-a plăcut și vârf, dar ajunge mingea mai greu la mine acolo. E puțin mai dificil când sunt jucători tineri, dar important e că am cîștigat. Avem copii buni, care vor avea un viitor frumos.

La acea fază, când a scos Vlad, credeam că va fi gol. A avut o paradă de excepție și merită felicitat de toți cei care îl înjurau în finalul sezonului trecut. Da, a fost scos din echipă în finalul sezonului trecut. El ne-a ajutat pe tot parcursul sezonului trecut. A început bine acum, avem doi portari foarte buni, și Vlad și Straton.”, a declarat Florin Tănase, pentru Pro X.