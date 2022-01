Florin Tănase se distrează la FCSB: ,,Are un statut special”

Florin Tănase este jucătorul numărul 1 la FCSB şi-n acest sezon de Liga 1. Fotbalistul de 27 de ani a marcat nu mai puţin de 9 goluri în 21 de partide în campionat.

Căpitanul ,,roş-albaştrilor” speră la un transfer în străinătate, dar cluburile interesate se lovesc de clauza de reziliere setată de Gigi Becali la trei milioane de euro.

În aşteptarea unui transfer în afară, Florin Tănase se antrenează excepţional în această perioadă la FCSB. Fotbalistul are stat special la echipă, după cum spune Mihai Stoica, managerul general al clubului ,,roş-albastru”.

,,Tănase a rămas, nu s-a plătit clauza. Dacă se plăteşte, pleacă. Are un statut special, faţă de mine are statut special. Face glume, nu are probleme, se antrenează excepţional.”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

Cotat la suma de 5,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Florin Tănase a fost în atenţia celor de la Al Nasr, din Emiratele Arabe Unite, însă nu s-a mai materializat nimic, în cele din urmă.