Florin Tănase surprinde cu 3 luni înaintea CE: „Putem bate pe oricine în ziua de azi”

Naționala de fotbal a României joacă marți, la Madrid, pe Civitas Metropolitano, de la ora 21:30, împotriva Columbiei.

„Cu organizare foarte bună şi dăruire poţi bate pe oricine în ziua de azi”, spune Florin Tănase

Este al doilea amical al acestei perioade de pregătire a Campionatului European din vară, după cel de vineri cu Irlanda de Nord, 1-1, pe Arena Națională.

„Tricolorii” fac parte din Grupa E la Campionatul European din vară, organizat de Germania între 14 iunie și 14 iulie, alături de Belgia, Slovacia și Islanda sau Ucraina.

Florin Tănase, care nu a jucat niciun minut cu Irlanda de Nord, iar la antrenamentul de a doua zi a acuzat probleme musculare, este optimist cu mai puțin de 3 luni înaintea debutului României la EURO 2024.

„Da, 100% putem atinge acest obiectiv (n.r. – calificarea în optimi). De ce nu am putea? Am demonstrat, am câştigat contra unei echipe foarte bune, a Elveţiei…

OK, Belgia are jucători de valoare, care joacă la cluburi mari, dar cu organizare foarte bună şi dăruire poţi bate pe oricine în ziua de azi.

Eu am încredere că vom face un turneu final foarte bun şi că vom face fericiţi românii”, a spus Tănase, potrivit as.ro.