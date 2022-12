Florinel Coman, decis să plece de la FCSB: ”Nu am vorbit cu nimeni, dar o voi face!”

Formaţia FCSB a învins, luni, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FC Botoşani, în penultimul meci al etapei a XXI-a din Superligă.

Florinel Coman a marcat unicul gol al meciului în minutul 78.

În minutul 83, Sadicu a fost eliminat.

La finalul meciului, Florinel Coman a oferit mai multe declarații.

”Un meci greu, cu o echipă care a fost ordonată pe teren, a fost un alt meci față de cel de la ei. Nu (n.r.- dacă golul a fost un răspuns pentru Becali), îmi pare rău că am ratat cu CFR, dar asta e, mă bucur că m-am revanșat în această seară și am adus cele trei puncte. Nu mă interesează, mă bucur că am reușit să marchez și atâta tot.

Sunt sub contract cu FCSB, mă voi prezenta la vizita medicală și voi merge în cantonament. Nu am spus încă ultimul cuvânt. Da (n.r.- a primit confirmarea că poate pleca pentru 3 milioane de euro). Nimic, am discutat cu dânsul (n.r.- Gigi Becali), ce v-a spus, aia a fost discuția, nimic mai mult. Nu am discutat cu nimeni, dar o voi face. E normal.

A fost un an OK, o calificare în Conference League și cam atât. Nu atârnă greu banderola, Tănase a plecat, care a fost căpitan de la 24 de ani, a prins toate generațiile, era un jucător important, ne-a fost dificil, s-a simțit lipsa lui. Suntem un vestiar unit. Sperăm să rupem blestemul și să-i batem pe CFR”, a transmis Florinel Coman.