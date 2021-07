Florinel Coman, după patru luni de absenţă: ,,Nu sunt 100%! N-am ce să fac”

Florinel Coman a evoluat din nou în tricoul celor de la FCSB, după ce a lipsit de pe teren o peroadă de patru luni de zile.

După accidentarea suferită la naţională, Florinel Coman a bifat în meciul din Conference League, cu Şahtior Karagandy, scor 1-0, 20 de minute de joc.

Atacantul de 23 de ani spune că nu este încă recuperat 100%, dar se pregăteşte suplimentar şi speră ca într-o lună de zile să fie la potenţial maxim.

,,Mi s-a comunicat săptămâna trecută sa mă pregătesc pentru a intra în acest meci 20 de minute. Nu s-a pus problema în nicio secundă de operație, dar a fost o accidentare destul de grea.

Încă nu am învățat nimic din această accidentare pentru că nu am făcut ceva greșit. Mă simt foarte bine, important e că am reușit să câștigăm în această seară. Am întâlnit o echipă care se apără foarte bine. A fost greu să îi desfacem.

Este un rezultat ok, mergem acolo să câștigăm. Este început de sezon, mai dureaza până intrăm în formă. Înainte îmi luam capacitatea de efort doar din meciuri, acum sunt 4 luni în care nu am jucat, este greu până îmi intru în ritm. Nu sunt 100%, nu am ce să fac, rămân după antrenamente să fac suplimentar pentru că nu am prins toată pregătirea cu echipa. Într-o lună sper să fiu bine.

Trebuie să legăm câteva victorii, nu contează jocul la început de sezon. Cu cât vom avea mai multe meciuri, cu atât vom intra mai repede în formă.”, a declarat Florinel Coman, pentru Pro X.