Florinel Coman, după revenirea pe teren: „Nu sunt un puşti, pot juca un derby”

FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în etapa a 20-a a Ligii 1.

Giuleştenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 77. Junior Morais a fost eliminat pentru două cartonaşe galbene. FCSB s-a impus după două goluri înscrise în prelungiri.

Jucătorul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, că el și coechipierii săi au meritat victoria la meciul cu Rapid.

„Am dominat cap-coadă, meritam victoria. Am reuşit să marcăm pe final două goluri, ne-am luat revanşa, sper să facem cu Sepsi la fel. Am avut o intervenţie chirurgicală, nu am ritm, am 6-7 antrenamente. Nu sunt un puşti, pot juca un derby. Sunt sub contract cu FCSB, sper să pot onora acest contract. Sper să se încurce CFR, noi suntem copii, ei au ce vinde. Sperăm să luăm campionatul, asta ne lipseşte„, a declarat Coman la televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.