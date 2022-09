Florinel Coman este optimist înaintea debutului în Conference League: „Nu am venit aici în vacanţă”

FCSB joacă joi, de la ora 22:00 a României, în deplasare, cu West Ham, primul meci din Grupa B a Conference League.

„Nu am venit aici în vacanţă”, spune, hotărât, Florinel Coman

Căpitanul vicecampioanei României, Florinel Coman, a afirmat că formaţia sa nu a venit la Londra în vacanţă, fiind încrezător în obţinerea unui rezultat pozitiv.

„Un meci greu, cu o echipă din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici în vacanţă, am venit să facem un meci foarte bun şi ne gândim la un rezultat pozitiv. Presiunea există, normal, pentru că jucăm în Europa, dar o să fie o presiune pozitivă.

Va fi un meci frumos, pe un stadion la fel de frumos, totul depinde doar de noi şi cred eu că putem să mergem la un rezultat foarte bun.

Cred că vom fi la un nivel mental foarte bun pentru a obţine un rezultat foarte bun”, a declarat Coman la conferinţa de presă de dinaintea confruntării.

Jucătorul a afirmat că grupa din care face parte echipa sa este una puternică, dar acest lucru îl motivează. „Este o grupă foarte grea pentru noi, dar este un plus că ne putem vedea valoarea. Jucăm cu echipe puternice şi vom încerca să jucăm fotbal cu oricine.

Nu am venit aici în vacanţă, am venit pentru că ne dorim să facem un meci bun. Le mulţumim suporterilor că au venit alături de noi, nu i-am dezamăgit, am intrat în grupe şi cred eu că îi vom face fericiţi şi de acum încolo”, a mai spus Florinel Coman.