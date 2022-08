Florinel Coman, la pământ după ce a trecut pe lângă gol în meciul cu Craiova: „Îmi pare rău că nu i-am putut face fericiți pe suporteri!”

FCSB a remizat seara trecută cu cei de la FC U Craiova 1948 (1-1) în cadrul etapei a 3-a din Liga 1. Florinel Coman a trecut pe lângă gol de două ori, când acesta a lovit bara în ambele situații.

Fotbalistul FCSB-ului a vorbit după meci, vizibil dezamăgit că nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, însă a explicat și motivul pentru care bucureștenii nu au luat toate cele 3 puncte.

„Mereu începem slab, dar terminăm foarte bine!”

„Suntem dezamăgiți. A fost o primă repriză foarte grea, în care ne-au pasat, au avut posesia, dar chiar și așa am avut ocazii. În repriza a doua am intrat cu o posesie foarte mare, am marcat repede, dar nu am reușit să ținem rezultatul.

Ne-am creat ocazii, dar când ai două bare, ce poți să spui? Am fost ghinionist. Da, ghinionistul de serviciu am fost eu. Mereu începem slab (n.r.: sezonul), dar terminăm foarte bine. Sperăm să nu mai fie ca anii trecuți și, de la următorul meci, să avem din nou victorii în Europa, pentru că avem mare nevoie.

Da, normal că e puțin doar două puncte, dar s-a schimbat și antrenorul și trebuie să încercăm să o luăm de la zero, să ne obișnuim din nou cu victoriile. Ne-am creat ocazii, am fost în careu, am dat gol, am fost periculoși la faze fixe, golul tot așa a venit, deci e un plus.

Am avut două ocazii din careu doar eu, acele bare, deci ocazii au fost. Îmi pare rău că nu i-am putut face fericiți pe suporterii care au venit în număr foarte mare la această oră târzie”, a declarat Florinel Coman, după remiza cu FC U Craiova 1948.

FCSB va juca miercuri, 3 august, în deplasare, contra celor de la Dunajská Streda. Partida va conta pentru turul 3 preliminar din Conference League și va începe de la 21:30.