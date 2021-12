Florinel Coman, la un pas să plece de la FCSB: „8 milioane de dolari și 50 la sută!”. Salariu uriaș pentru fotbalist

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani al roș-albaștrilor este accidentat în momentul de față și ar putea reveni pe teren în luna ianuarie a anului viitor!

Gigi Becali speră să continue tunurile financiare cu jucători precum Florinel Coman, Octavian Popescu sau Ianis Stoica, după modelul Dennis Man și Olimpiu Moruțan, care au făcut de curând pasul în străinătate. Situația este cu totul diferită în cazul lui „Mbappe de România”, care a fost mai mult accidentat în ultima perioadă și a ieșit de pe radarul echipelor de afară.

Cu toate acestea, Coman a fost foarte aproape să își vadă visul împlinit, în vara anului trecut, asta după ce o echipă din MLS a pus pe masă nu mai puțin de 8 milioane de dolari în schimbul său. Cu toate acestea, propunerea americanilor a fost refuzată categoric de către Gigi Becali, care dorea mult mai mult, față de cât ofereau cei de la Orlando City.

”Uff, cât timp a pierdut băiatul ăsta din cauza accidentării, aproape doi ani… Uite, aici, în biroul din fața noastră, am avut ofertă de la un club american, din Orlando. A venit directorul general, un brazilian, l-am chemat și pe Coman. Ofereau 8 milioane de dolari și 50 la sută!

Era deja pandemie, deci vorbim de acum un an și câteva luni. Vara lui 2020. N-a vrut Gigi! Coman lua 1 milion de dolari pe an! Asta e! Acum îi trebuie sănătate și să revină în formă, are doar 23 de ani. Era perioada când Gigi visa 25-30 de milioane de euro pe jucătorii lui, dar s-a convins că nu e chiar așa. Și pe Man vroia 18-20 și l-a dat până la urmă. A înțeles că, atunci când ai oferta, o plesnești și gata!”, a recunoscut Giovanni Becali, conform Fanatik.