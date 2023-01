Formate noi de calificare la Campionatele Europene și Mondiale! Anunțul oficial făcut de UEFA

Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit la Nyon și a aprobat noi formate pentru competițiile naționale masculine.

Modificările vor intra în vigoare în septembrie 2024, iar acestea se referă la Nations League și calificările europene CE și CM. în ceea ce privește preliminariile, numărul total de meciuri nu va crește.

Liga Națiunilor

Competiția va fi extinsă cu o nouă rundă eliminatorie, care va fi disputată în martie, creând continuitate între faza grupelor, care se încheie în noiembrie, și semifinalele și finalele din iunie, a anunțat UEFA pe site-ul oficial.

Câștigătorii grupeelor și echipele de pe locul 2 în Liga A vor participa în sferturile de finală, cu meciuri în dublă manșă. Învingătoarele vor disputa Final Four.

La ediția din acest an, Olanda va întțlni Croaţia pe 14 iunie, la Rottendam, iar confruntarea Spania – Italia se joacă pe 15 iunie, la Enschede. Finala mică şi finala mare sunt programate pe 18 iunie, la Enschede, respectiv Rotterdam.

În plus, echipele de pe locurile 3 în Liga A și cele de pe locurile 3 în Liga B, plus naționalele de pe locul 3 în Liga B și formațiile de pe locul 2 în Liga C vor juca, în dublă mană, un play-off de promovare/retrogradare.

Calificări europene

Noul format al calificărilor europene pentru CE și CM FIFA va fi mai consolidat, informează forul continental, care a informat că vor exista 12 grupe, de câte patru și cinci echipe.

Echipele din grupele de cinci încep calificările în martie sau în iunie, în funcție de programul pe care-l au sau nu în în sferturile Ligii Națiunilor. Naționalele extrase în grupe de câte patru își vor începe campaniile în septembrie.

Câștigătorii grupelor din preliminarii se vor califica direct la CE sau CM, iar echipele de pe locul 2 fie se vor califica fie direct, fie vor juca meciuri de baraj cu echipele din Liga Națiunilor. Modului de calificare poate fi găsit aici.

Pe de altă parte, Comitetul Executiv al UEFA a modificat gazda Supercupei Europei. Nu va mai fi orașul rus Kazan, meciul dintre viitoarele câștigătoare din Liga Campionișor și Europa League urmând să aibă loc în capitala Greciei, Atena, pe 16 august.