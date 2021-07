FORMIDABIL | Gabriela Ruse a venit din calificări și a câștigat primul titlu WTA! Victorie clară cu Andrea Petkovic

Gabriela Ruse a reușit să câștige turneul de la Hamburg, după ce a învins-o pe Andrea Petkovic, în ultimul act al competiției.

În faza finală, jucătoarea de 23 de ani a reușit să o învingă pe ocupanta locului 130 WTA cu scorul de 7-6(6), 6-4. Meciul de două seturi a durat două ore și 11 minute.

Venită din calificări, Gabriela Ruse a reușit să producă surpriza și să o învingă în ultimul act pe favorita publicului, după un meci epuizant.

În primul set, cele două combatante au mers cap la cap până în tie-break. Debutantă într-o finală WTA, Ruse a avut emoții, dar nu s-a lăsat copleșită. Cu o forță nemaivăzută, a salvat două mingi de set ale nemțoaicei, care a contestat ultima minge a româncei.

🇷🇴 Ruse one step closer to her first ever title! Takes the first set 7-6 against Petkovic, in a closely contested match.#HamburgOpen | @hamburgopen pic.twitter.com/k6NDez8oDE — wta (@WTA) July 11, 2021

Momentul decisiv al finalei s-a consumat în setul secund, atunci când Petkovic a condus cu 3-0. Totuși, Ruse nu a dezarmat și a revenit incredibil, adjudecând-și într-un final victoria cu 7-6, 6-4.

Cu acest triumf, românca și-a asigurat un cec în valoare de 23.548 de euro. Totodată, bucureșteanca a făcut un salt impresionant de 66 de locuri în ierarhia mondială la feminin, până pe poziția 132 WTA.

În cele din urmă, bucuria a fost deplină pentru Gabriela Ruse, atunci când a primit și trofeul de campioană a turneului de la Hamburg.