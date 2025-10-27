Formula 1: Lando Norris a câştigat GP-ul Mexicului şi este lider în clasamentul general

Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Este a şasea victorie a britanicului în actualul sezon.

„Ce cursă! Am putut să mă concentrez şi să privesc doar înainte. A fost o cursă simplă pentru mine, cu un start bun, o lansare bună, un prim tur bun şi am putut continua de acolo. E grozav aici, mulţumesc mult tuturor fanilor”, a declarat Norris.

Pe locul doi s-a clasat Charles Leclerc (Ferrari), pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull), pe patru Oliver Bearman (Haas) şi pe cinci Oscar Piastri (McLaren). Pentru Bearman este cel mai bun rezultat din carieră.

Ca urmare a succesului de duminică, Lando Norris este lider în clasamentul general, cu 357 de puncte, în timp ce colegul său Oscar Piastri are 356 de puncte.