Formula 1. Max Verstappen a câştigat GP-ul SUA

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat luni, 20 octombrie 2025, ora 08:54,
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dominat Marele Premiu al Statelor Unite pornind din pole position, duminică, şi a redus avantajul lui Oscar Piastri în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1.

Piastri, de la McLaren, a terminat pe locul cinci, iar coechipierul său şi rivalul său cel mai apropiat, Lando Norris, a terminat pe locul doi, după ce l-a depăşit pe Charles Leclerc, de la Ferrari, câştigătorul de anul trecut.

„A fost un weekend incredibil pentru noi. Ştiam că nu va fi o cursă foarte simplă. Pe tot parcursul cursei, ritmul dintre mine şi Lando a fost foarte strâns. Dar în prima parte a cursei am reuşit să mă distanţez şi asta am reuşit să menţin până la final”, a declarat Verstappen.

Piastri are acum un avans de 14 puncte faţă de britanicul Norris, cu cinci etape şi două sprinturi rămase, în timp ce Verstappen şi-a redus diferenţa faţă de australian la 40 de puncte, după ce la sfârşitul lunii august se afla la 104 puncte în urmă.

