Fost campion cu Dinamo, deplânge situația alb-roșilor: „E foarte trist, am avut încredere în jucători”

Dinamo ocupă antepenultimul loc în play-out-ul Ligii 1, cu 10 puncte și cel mai probabil va disputa un baraj de promovare/retrogradare, cu o echipă din Liga a 2-a.

Alb-roșii au obținut o singură victorie în ultimele 13 meciuri. Următorul meci al elevilor lui Dusan Uhrin este programat pe 1 aprilie, cu Chindia Târgoviște. Gheorghe Mihali (56 de ani) a vorbit despre situația echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare.

„E foarte trist, am avut încredere în jucătorii de la Dinamo. Am stat șapte ani acolo, mă gândesc că trebuie să ai un orgoliu… “chiar așa, râde toată lumea de mine?”. Și cu antrenorii, s-au schimbat… e greu ca jucător să schimbi cinci antrenori într-un an. Iar despre numărul jucătorilor, suntem de Cartea Recordurilor (n.r. – Dinamo a avut 55 de jucători înregistrați în acest sezon). E rușinos ca Dinamo să se salveze la un baraj, dar măcar să se salveze și acolo.

M-am întrebat de ce n-au putut să se înțeleagă, acum doi ani sau patru ani, în privința stadionului. S-a făcut Rapidul, Steaua, Arcul de Triumf. Chiar nu se puteau înțelege oamenii ăia care au actele? Sunt atâția suporteri, aveam și noi acum un stadion frumos. Vă dați seama ce se întâmpla? Dar orgoliile sunt foarte mari la noi. Deocamdată, nu se mișcă nimic”, a spus Gheorghe Mihali, la Digi Sport.

Gică Mihali a evoluat la Dinamo în perioadele 1991-1995 și 1998-2001. Fostul fundaș central a câștigat două campionate și două Cupe ale României cu Dinamo.