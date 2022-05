Fosta iubită a unui jucător din Liga 1 face dezvăluiri despre ruptura celor doi: „Mai mult ca sigur că mă iubește și acum”

Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu și-au spus adio înaintea sărbătorilor de Paște, cei doi ajungând la această variantă după ce în ultima vreme au stat mai mult la distanță decât împreună.

Cântăreața forma un cuplu alături de fotbalistul de la Farul din 2019, dar relația celor doi a început să se șubrezească odată cu plecarea mijlocașului la închidere la Fortuna Dusseldorf, la începutul acestui sezon.

„Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a locuit în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța. Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu. Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit.

Uneori e greu de înțeles…Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere. Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie”, a detaliat solista motivele despărțirii într-o intervenție pentru Kanal D.

Ea a explicat că la un moment dat viața de cuplu alături de un fotbalist prespune prea multe sacrificii.

„Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc. El era un băiat foarte ok și foarte liniștit. Eu eram plecată la concert și el stătea cu gândul dacă am terminat, dacă…. Și eu stăteam să îi dau mesaje că am terminat, că nu știu ce…Nu știu dacă te saturi, dar se umple paharul.

Nu m-ar deranja dacă vorbește cu altă fată. Nouă ne-a fost foarte greu în ultimul an, mai ales pentru mine. Relația s-a cam răcit. Poate se întoarce la București, e posibil să se întoarcă la FCSB, dar nu, nu mai vreau să mă împac cu el. Eu știu că mă iubește cu adevărat, mai mult decât sigur mă iubește și acum, dar eu nu mai vreau. Sunt sigură pe mine. Dacă te întorci în trecut”, a mai mărturisit Aza Gabriela.