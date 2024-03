Fostul dinamovist de la FCSB a rememorat plecarea de la echipa lui Gigi Becali: „E ușor sa tai in carne vie, sa dai 10 jucători afară!”

Dinamo și FCSB au împărțit mai mulți jucători pe parcursul timpului. Unul dintre aceștia a fost și George Țucudean.

Fostul atacant român a evoluat la FCSB sub formă de împrumut de la Charlton (ianuarie-septembrie 2015). Acesta a povestit ce s-a întâmplat în momentul când a fost nevoit să plece definitiv.

„E ușor sa tai in carne vie, sa dai 10 jucători afară!”

„Ca jucător nu ai timp să te gândești prea mult, alegerea a fost făcuta, în momentele alea cred că am luat cea mai buna decizie pentru mine, știam că pleacă Claudiu Keșeru, am avut șansa mea, am jucat, am dat goluri, dar s-a încheiat așa, cumva cusută cu ață alba.

Una se scria în ziar și știam din interior că e ok, dar când s-a terminat cantonamentul mi s-a zis ca nu sunt mulțumiți de cum m-am pregătit, apoi am plecat toți cei trei dinamoviști.

Ba da, cred că este o conjunctură, de la Dinamo am fost acolo trei, a venit Mirel Rădoi și atunci… Până la urmă ca antrenor, părerea mea e ca e ușor sa tai in carne vie, sa dai 10 jucători afară.

Eu venisem după șase luni, mă simțeam foarte bine. Eu nu pot să-mi reproșez absolut nimic la cum m-am pregătit atunci.

(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi a avut ceva cu faptul că erau dinamoviști) Eu zic că da”, a declarat George Țucudean, conform Prosport.

George Țucudean a evoluat pentru Dinamo în 94 de partide, a marcat 23 de goluri și a oferit 13 pase decisive. Pentru rivala FCSB, atacantul a strâns 5 goluri și 2 assist-uri în 20 de apariții.