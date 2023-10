Fostul fotbalist Dănuț Lupu merge la închisoare! Motivul pentru care l-au trimis judecătorii după gratii

Fostul fotbalist Dănuț Lupu va merge la închisoare. Judecătorii i-au respins apelul, iar fostul internațional va face 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. Lupu va trebui să se predea la Penitenciarul Rahova.

Pe 4 septembrie, Dănuț Lupu s-a prezentat în fața judecătorului într-un nou termen după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. Pe fond, oficialul Clubului Sportiv Dinamo a primit o condamnare de închisoare cu executare de șapte luni și zece zile și a formulat apel.

La începutul lunii septembrie, fostul internațional român a mărturisit că a fost nevoit să conducă fără permis de conducere din cauza problemelor de sănătate care trebuiau remediate urgent.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a transmis fostul fotbalist în declarația pe care, ulterior, a semnat-o.

Dănuț Lupu a jucat la Dinamo București, Panathinaikos și Rapid București. A fost și în lotul echipei Naționale a României la Campionatul din 1990.