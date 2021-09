Fotbalist de la Sheriff, la un pas de Gruia: „Mă sunase CFR înainte de meciul cu Steaua Roșie”

Sheriff Tiraspol a scris istorie în urmă cu o zi, pe Santiago Bernabeu, atunci când a învins-o în Liga Campionilor, cu 2-1 pe Real Madrid, campioană de 13 ori în această competiție.

Unul dintre oamenii care a fost pe teren la acel meci a fost Boban Nikolov. Mijlocașul nord-macedonean, cu 36 de selecții în echipa națională, a dezvăluit, în cursul zilei de azi, că a fost foarte aproape să ajungă la CFR Cluj, dar telefonul pe care trebuia să-l primească de la Nelu Varga nu a mai venit, astfel că jucătorul de 27 de ani a luat calea Republicii Moldova.

Fostul fotbalist al celor de la Viitorul, acum Farul, a ajuns la Sheriff, spre sfârșitul lunii august, iar acum face parte din echipa momentului în competiția ”stelelor”. Sheriff a strâns șase puncte după două etape și e lider înt-o grupă cu Real Madrid, Inter Milano și Șahtior Donețk.

”Sincer, înainte să vin aici am avut o discuție cu Neluțu Varga, trebuia după două zile să mă sune iar să vin la CFR, nu m-a mai sunat nimeni. După a venit oferta de la Sheriff și m-a atras foarte mult. Sincer mă duceam, am venit aici, după trei zile am luat COVID și am zis ‘așa ghinion să am?’.

Dar, ușor-ușor, mi-am revenit. Mă sunase CFR înainte de meciul cu Steaua Roșie. Au zis ‘te sunăm după meci’, dar nu știu ce s-a întâmplat… Au fost niște discuții, n-a fost să fie, dar așa a vrut Dumnezeu.

Nu e diferență mare, sunt salarii ca la FCSB, CFR. Poate mai mult aveam la CFR”, a declarat Boban Nikolov, pentru Digi Sport.