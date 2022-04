Fotbalistul ales de Ovidiu Bic drept cel mai bun alături de care a jucat în carieră: „O viziune de joc extraordinară”

Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova a fost luat la întrebări de fanii olteni la doar câteva zile după ce formația lui Laurențiu Reghecampf a reulit să învingă și campioana CFR Cluj în play-off-ul Ligii 1.

Cu o rundă înainte, alb-albaștrii triumfau pe Arena Națională, în fața celor de la FCSB. A fost 2-0 pentru „juveți” cu un gol superb marcat chiar de Bic în vinclul porții adverse. Fotbalistul de 28 de ani a fost chestionat de suporteri în privința reușitei care a închis tabela în acea confruntare.

„Sincer, nu sunt un jucător care marchează prea des, nu prea am de unde să aleg, aşa că execuţia cu care am înscris în poarta celor de la FCSB a fost cea mai frumoasă din cariera mea, mai ales că a venit într-un derby. Atmosfera a fost extraordinară la derby-ul cu CFR Cluj, iar meciul a fost pe măsură, cu cinci goluri, cu victoria venită la ultima fază. A fost super frumos în tribune şi ne bucurăm că am şi reuşit să câştigăm într-o asemenea atmosferă deosebită”, a recunoscut Bic pe pagina oficială a clubului din Bănie de pe o rețea de socializare.

Bic a mai jucat în carieră la nivelul Ligii 1 la Gaz Metan Mediaș și Chindia Târgoviște. Și îl numește pe cel mai tehnic dintre colegii pe care i-a avut de-a lungul timpului.

„Am jucat cu mulţi jucători foarte buni, dar cei mai buni ar fi trei: Alexandru Mitriţă, Alexandru Cicâldău şi Eric de Oliveira. Dacă e să aleg unul dintre ei, acesta ar fi Eric, pentru că mi s-a părut un jucător diferit faţă de ceilalţi, cu o viziune de joc extraordinară şi o simplitate în teren pe care nu prea o vezi la Liga I.

Nu am un model pe care să-l urmez, încerc să mă inspir de la mai mulţi jucători, dar cred că Andres Iniesta este unul dintre cei mai buni jucători şi l-am simpatizat mereu”, a punctat jucătorul Craiovei.