Fotbalistul care a reușit să îl „păcălească” pe George Copos: „Eu aveam un defect, am fost bun la matematică”

Fostul patron al Rapidului era cunoscut drept unul dintre finanțatorii foarte atenți la banii pe care îi cheltuia în fotbal.

Au fost însă și fotbaliști care au reușit să aibă parte de contracte extrem de avantajoase financiar, deși în primă instanță nu s-au înțeles la bani cu omul de afaceri. În această categorie se înscrie Dănuț Lupu care a explicat cum a reușit să obțină ceea ce și-a dorit.

„Cred că sunt singurul jucător român care a făcut asta. Atunci când am prelungit contractul cu domnul George Copos, i-am cerut niște bani și n-a vrut să-mi dea: ‘Nu, eu nu-ți dau atâția bani. Sunt bani mulți’. Atunci am zis: ‘bine, dați-mi cât credeți dumneavoastă’. A zis că ‘îți dau 4.000’. Eu aveam un defect, am fost bun la matematică. Și am zis: ‘bine, dați să semnez repede’.

Și, după ce l-am semnat, am zis: ‘păi n-ai vrut să-mi dai cât am cerut, mi-ai dat o dată și jumătate față de cât ți-am cerut eu ție’. Pentru 40 de meciuri pe an. Când a făcut socoteala, zice: ‘Aaaa, aoleo!’ Și atunci mi-a pus clauză în contract să nu am mai mult de 92 kg. A zis: ‘bine, o lăsăm așa, dar la fiecare meci, te cântărim, nu ai voie să ai peste 92′”, și-a aminte fostul mare mijlocaș la Digi Sport.

Probleme kilogramelor în plus a fost valabilă și în vestiarul Bresciei, pe când Lupu era la italieni, iar antrenorul său era Mircea Lucescu.

„A fost pariul meu cu mine și pariul lui nea Mircea cu mine. Când m-am dus la Brescia, aveam 94 de kilograme. Când am intrat în vestiar, i-au zis ăia lui nea Mircea: ‘Ți-ai adus bodyguard?’De exemplu, când m-am dus la Brescia, chiar slăbisem mult și m-am dus în 84 de kilograme. Dar nu eram eu. Abia când am venit la Rapid, în perioada aia, aveam vreo 88 de kg. Aia era greutatea mea. În România am jucat și cu 94″, a încheiat Lupu.