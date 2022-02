Fotbalistul care anunță clar și răspicat: „Vreau să devin primul român care câștigă Balonul de Aur”

Da, vreau să devin primul român care câștigă Balonul de Aur. Acesta este cel mai mare vis al meu. Poate că oamenii vor râde, poate vor spune că sunt nebun, dar dacă crezi în visul tău, îl vizualizezi, poate, la un moment dat, îl vei putea atinge.

Nu a fost un eșec în Anglia. Acolo, orice jucător are nevoie să meargă în liga a patra, a treia, a doua și abia apoi în Premier League. Nu am prins minute în Premier League, dar la 19 ani eram pe bancă împotriva lui Brighton, West Ham sau Liverpool. Cred că acum e începutul carierei mele. Acum am parte de minute și pot arăta ce pot. După un prim sezon de acomodare, noul antrenor a văzut cât de mult mă implic, așa că mi-a oferit o șansă.

(n.r. despre modul în care se pregătește) Este o obsesie. Eu vreau să fac asta, iar clubul îmi spune: ‘Alex, trebuie să te odihnești’. Știu că sunt nebun când fac asta, dar vreau să mă îmbunătățesc în fiecare zi, măcar cu 1%. Vreau s-o iau pas cu pas și vom vedea ce va fi la vară”, a declarat Dobre, într-un interviu acordat pentru beIN Sports.