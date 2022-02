Fotbalistul care îi ia locul lui Edjouma la Botoşani! Noul nume propus de Marius Croitoru

Malcom Edjouma (25 de ani) a semnat cu FCSB, Gigi Becali achitându-i lui Valeriu Iftime pentru transfer suma de 330.000 de euro, plus Denis Haruţ împrumut.

Deşi a rămas fără Edjouma, Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoşani, a anunţat că are deja un înlocuitor pentru mijlocaş. Este vorba despre un francez de 24 de ani, care a evoluat ultima oară la în Serie C.

Jeremy Corinus este fotbalistul care îl poate face deja uitat pe Malcom Edjouma, scrie Sport.ro. Acesta este mijlocaş defensiv şi poate evolua şi pe poziţia de fundaş central.

Cine este înlocuitorul lui Edjouma

Până acum, Corinus a evoluat numai la echipe din diviziile inferioare din Franţa şi Italia. Bordeaux B, Amiens B, Gozzano, Ajaccio și Fermana sunt echipele pe la care a trecut fotbalistul care îi poate lua locul lui Malcom Edjouma la FC Botoşani.

În prezent, fotbalistul de 24 de ani este liber de contract, după ce a încetat colaborarea cu cei de la Fermana, la sfârşitul lunii ianuarie.

Cotat la suma de 200.000 de euro pe Transfermarkt, Corinus a bifat opt partide la Fermana, dintre care doar patru le-a jucat ca titular.

Marius Croitoru, despre înlocuitorul lui Edjouma: ,,E necunoscut în România”

,,Da, am pe cineva în locul lui Edjouma. Un mijlocaș francez. E un jucător necunoscut în România, cum de altfel au fost foarte mulți care au venit la FC Botoșani. Are 24 de ani. A jucat în Liga a 2-a din Franța și vine din Liga a 3-a din Italia.

El ca să atragă privirile, normal că joacă riscant. Are stilul ăsta. Și poziția lui e una riscantă, ca număr șase. El o dată dacă greșește, se vede imediat. Eu ca antrenor mai închid ochii când face asta. E un jucător peste media campionatului, toate datele certifică ce spun eu acum. Din punctul meu de vedere, FCSB a luat un jucător foarte bun.

E în top la recuperări, la driblinguri, la goluri marcate pentru poziția lui. Botoșani are un calcul simplu la început de an. Nu poți să cheltui mai mult decât produci. Una e să joci la Botoșani și alta e la FCSB. Eu nu am trei Edjouma, FCSB poate avea. La echipele mari dacă-ți spune de trei ori să nu faci ceva și tot face, te dă afară.

Eu i-am zis lui Edjouma de 1000 de ori să nu mai dribleze în fața careului. Eu îi zic în română, el îmi răspunde în engleză, franceză, și ne înțelegem…”, a declarat Marius Croitoru, pentru Digisport.

