Fotbalistul care nu vrea să audă de un transfer la FCSB: „Ultima ofertă a lui Becali era OK!”

Afaceristul din Pipera a primit un refuz clar din partea unuia dintre fotbaliștii pe care îi dorea în această vară la FSCB!

Gigi Becali este gata să îi facă toate poftele lui Edi Iordănescu, astfel că își dorește să realizeze mai multe transferuri în ultimele zile de mercato. După ce a declarat că va face două-trei achiziții în următoarea perioadă, afaceristul din Pipera l-a contactat imediat pe Valeriu Iftime pentru Ongenda.

În ciuda ofertei foarte bune făcute de Becali, patronul celor de la FC Botoșani a dezvăluit că jucătorul francez a refuzat categoric să meargă la FCSB. Iftime a declarat că Ongenda a decis să rămână sub comanda lui Marius Croitoru până în iarnă, urmând ca după aceea să facă pasul în străinătate.

„Nu s-a mai vorbit nimic de Ongenda. Am vorbit cu el luni, trebuia să dau un răpsuns FCSB-ului, dar el e decis să rămână la Botoșani. În iarnă, el ar putea semna cu alt club. Dar el a înțeles că are nevoie de un club unde să joace. După ce a plecat de la PSG, a avut vreo 4 sezoane în care nu a jucat deloc constant. Acum, la modul în care e poziționat, poare redeveni serios, se poate produce un declic. Are nevoie de continuitate.

La mine, devine indispensabil și poate deveni cel mai bun număr 10 din România. Și chiar este, la talentul și inventivitatea lui. Eu i-am zis că-i dau drumul. Ultima ofertă a lui Becali era OK, dar nu vrea el. Copilul nu vrea în România. E aproape imposibil să meargă în România, având în vedere traiectoria pe care vrea să o aibă” , a spus Valeriu Iftime, la GSP.