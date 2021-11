Fotbalistul care suspină după naționala lui Rădoi: „Duc dorul, normal, nu pot fi ipocrit!”

Actualul selecționer al României a surprins de fiecare dată cu lista convocărilor pentru meciurile echipei naționale și nu de puține ori alegerile sale au ridicat semne de întrebare în rândul oamenilor din fotbalul românesc!

Acest lucru s-a întâmplat și în cazul lui Sergiu Hanca, actualul fotbalist al polonezilor de la Cracovia. Fostul jucător al lui Dinamo a fost ocolit de telegrama de convocare în ultima perioadă, deși evoluțiile sale de la echipa de club au fost unele destul de consistente. Întrebat despre situația sa, Hanca a dezvăluit că îi este dor de atmosfera din tabăra tricolorilor și își dorea enorm să ajute România la meciurile decisive din preliminariile Mondialului.

”Nu știu, sunt doar deciziile lui Rădoi. Trebuie să le respectăm, indiferent cum ar fi ele. Toate deciziile luate până acum au propulsat echipa națională până la calificarea la baraj, deci au fost decizii bune. Am jucat toate meciurile la Cracovia. Sunt doar decizii în funcție de adversar, de ce își dorește de la jucătorii pe care îi convoacă pe posturile pe care aș putea juca eu.

Duc dorul, normal, nu pot fi ipocrit. Mă interesează, am fost acolo, e o plăcere să fii selecționat, să joci pentru țara ta. Am încercat să mă prezint cât mai bine, să ajut cu adevărat echipa națională. Uneori mă uit cu o oarecare ciudă, dar e și o ambiție să demonstrez că trebuie să fiu acolo.

Mi-aș dori să jucăm cu Polonia. Ei au o națională asemănătoare cu a noastră. Sunt mulți jucători tineri. Au făcut pasul de la tineret la naționala mare. Mi-ar plăcea să văd un baraj pentru că am vedea și noi unde suntem în momentul de față. Cred că ar fi un test perfect. Cred că am avea șanse. Lewandowski e cel mai bun atacant din lume, dar nu are la naționala Poloniei jucătorii care sunt la Bayern”, a declarat Sergiu Hanca, potrivit Digi Sport.