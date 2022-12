Fotbalistul dat afară de Eugen Neagoe nu înțelege de ce s-a ajuns aici: „E prima dată în carieră când mi se întâmplă asta”

Mijlocașul brazilian Romario Pires a fost dat afară de la “U” Cluj-Napoca, fără ca antrenorul Eugen Neagoe să-i spună motivul deciziei.

„E prima dată în carieră când mi se întâmplă asta”, recunoașpte Romario Pires

Jucătorul a fost de 15 ori căpitan în actualul sezon, marcând un singur gol, din penalty, în derby-ul local cu CFR Cluj, în Etapa a 15-a a Superligii.

„Da, am reziliat contractul. M-a surprins puțin. Nu mă așteptam la asta, dar așa e în fotbal. Este prima dată în carieră când mi se întâmplă asta. La sfârșitul meciului antrenorul mi-a spus că nu se mai bazează pe mine și să-mi caut echipă.

Nu mi-a reproșat nimic, mi-a spus că are nevoie de o schimbare. Nu am avut niciun conflict. Chiar după meci l-am sunat și i-am mulțumit pentru tot.

Dacă așa a decis nu am ce să zic. Am făcut tot ce am putut pentru această echipă. Le urez baftă în continuare și domnul antrenor să scape echipa de la retrogradare. ‘U’ Cluj este echipă mare și am fost bucuros să joc acolo. Rămân cu amintirile frumoase”, a declarat Romario Pires, conform prosport.ro.

Romario Pires vrea să joace tot în România, deoarece aici este familia lui

Înaintea meciului de campionat cu Petrolul, din Etapa a 19-a, care a avut loc pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, patru jucători de la “U” Cluj-Napoca au fost prinși în club. Este vorba despre Romario Pires, Ely Fernandes, Dragoş Tescan şi Andrei Gorcea.

Ca urmare, toți au fost amendați cu 1.000 de euro, iar Romario Pires nu mai este căpitanul echipei. „Posibil să fi avut legătură cu acel episod, dar eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. M-am înțeles cu clubul. Le-am cerut doar banii la zi pentru munca mea. Nu am cerut niciun ban în plus pentru rezilire.

Probleme cu banii nu au fost. Au mai rămas de plătit doar niște prime de anul trecut, primele de promovare, dar am înțeles că se vor plăti.

M-a luat prin surprindere puțin și nu am vorbit cu nimeni. Aștept să văd ce o să apară și voi alege cea mai bună ofertă. Aș prefera să rămân în România. Aici e familia mea”, a încheiat jucătorul.