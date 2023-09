Fotbalistul de la FCSB care l-a fascinat pe Valeriu Răchită: ”E peste Coman”

Valeriu Răchită este mulțumit de evoluțiile lui Darius Olaru.

Fostul stelist susține că mijlocașul ”roș-albaștrilor” se va face remarcat și la naționala României. Fotbalistul a marcat în minutul 11 în partida cu Sepsi, scor 5-1.

”Mă uitam la Empoli – Inter și am văzut golul lui Dimarco. Ce gol! Seara însă, am văzut golul lui Olaru, care a fost mai frumos. Preluare cu exteriorul, cu dreptul și voleu cu exteriorul în plasa laterală. E peste Coman! Cred că se va impune și la națională. Nu avem un jucător care să aibă capacitatea lui de efort. El este dreptaci, dar are mai multe goluri cu stângul”, a spus Valeriu Răchită, la Fanatik Superliga.