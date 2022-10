Fotbalistul din Liga 1 care este depășit: ”Trăieste din amintiri!”

Claudiu Keșeru a ajuns la UTA.

Fostul atacant de la FCSB nu a reușit să aibă evoluțiile dorite.

Duckadam este de părere că atacantul nu mai poate face față în Liga 1.

”Deocamdata, văd că Poenaru câștigă, că a mai dat un jucător afară. Nu pot să fiu de acord, Keșeru mi-e simpatic, dar nu, se vede și la el, vârsta nu mai iartă pe nimeni.

Nu mai are aceeași zvâcnire, aceeași executie. El din doua lovituri libere îți dădea un gol, nu mai face așa. OK, are probabil cel mai mic contract al lui, dar probabil cel mai mare de la UTA.

La ora asta, da (n.r. – Keșeru trăieste din amintiri). Cu riscul de a se supăra pe mine, asta e. S-a văzut și la FCSB, n-a mai făcut față. UTA l-a primit cu brațele deschise sperând că va marca sau va da pase de gol. Din păcate, au văzut că nu mai este la nivelul la care se așteptau ei, de acolo și acest clinci. Și Cristiano Ronaldo e ținut pe bancă”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Digi Sport.