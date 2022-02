Fotbalistul din România disperat după invadarea Ucrainei: „Mă tem că odată ajuns acolo, voi fi luat în armată”

Mikhailo Plokhotniuc evoluează la Poli Iași și privește cu groază ceea ce se întâmplă în țara sa natală.

În timp ce ucrainianul de 22 de ani al moldovenilor așteaptă restartul sezonului în Liga 2, soția sa este blocată într-o zonă de conflict din Ucraina.

„Este peste puterea mea de înțelegere ce face Putin! Trăiam toți în pace, ucraineni, ruși, nu aveam nicio problemă. Miercuri totul era bine la Odesa. Începuseră ceva lupte în Ucraina, dar erau departe, în estul țării, în republicile separatiste. Iar de azi dimineață totul a devenit o nebunie. Am vorbit acasă, toți sunt speriați.

Soția mea, Natalia, cu care m-am căsătorit în vară, nu a apucat să își schimbe pașaportul, cu noul nume de familie, iar acum toate instuituțiile sunt închise. S-a instaurat legea martială și chiar dacă ar vrea să vină alături de mine, nu are cum să iasă din Ucraina. E și ea sportivă, joacă tenis de masă, inclusiv în echipa națională a Ucrainei. E groaznic, eu sunt îngrijorat aici, iar ai mei, familia, prietenii, sunt îngroziți acolo”, a descris situația jucătorul divizionarei secunde pentru Gsp.

Atacantul a ajuns la echipa din Copou în această iarnă, chiar din campionatul ucrainian.

„Deja e penurie de alimente în magazine, multe rafturi sunt deja goale, pentru că cei care părăsesc zona fugind de război, au cumpărat mult. La bănci nu mai sunt bani cash, la benzinării deja nu mai poți alimenta masina cu mai mult de 20 de litri. Vorbim cât se poate de des, situația se deteriorează rapid. Chiar mi-e teamă pentru ai mei, pentru Ucraina.

Că odată ajuns acolo, voi fi luat în armată. Sincer, nu sunt pregătit pentru asta. Deocamdadă am viză pentru a putea juca fotbal în România doar pentru 90 de zile, ca orice extracomunitar, dar clubul mi-a promis că mă va ajuta s-o prelungesc. Încerc să să rămân concentrat și pentru meciul de sâmbătă, dar e foarte greu, știin că acasă e prăpăd și nu am cum s-o aduc nici măcar pe soția mea aici”, a fost mesajul lui Mikhailo Plokhotniuc.