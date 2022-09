Fotbalistul FCSB-ului, ofertat! Giovanni Becali a recunoscut tot: ”Patru, cinci milioane pentru el!”

Târnovanu este cel mai în formă jucător de la FCSB. Giovanni Becali a dezvăluit ce oferte a avut pentru el.

”Târnovanu, s-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile. Au fost scouteri, care au venit, au făcut… Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. (n.r. 350.000 de euro). Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente.

Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări”, a spus Giovanni Becali, la Orange Sport.