Fotbalistul încrezător că obiectivul promovării în Liga 1 va putea fi atins în acest sezon: „Suntem o familie”

Silviu Balaure a fost unul dintre oamenii cu care Hermannstadt și-a propus să revină în prima divizie după retrogradarea dureroasă din stagiunea precedentă.

Mijlocașul este alături de coechipierii săi pe loc direct promovabil după 16 etape jucate din actualul campionat. Ultimele 13 vor stabili soarta sibienilor în această ediție de campionat.

Când am ales să vin la Hermannstadt, am analizat bine oferta făcută de domnul Dani Coman și de Mister Măldărășanu. Am lucrat cu ei, știu ce pot, îmi știu calitățile, însă a contat să văd că lotul conține fotbaliști care pot asigura promovarea. Toți avem același țel, ne petrecem inclusiv o parte din timpul liber împreună. Putem spune, chiar dacă a devenit clișeu, că suntem o familie. Vom face vizitaa medicală săptămâna aceasta și vom sta până în data de 28 ianuarie la Sibiu.

După ce vom juca și două amicale și dacă totul bine cu situația pandemică, vom pleca în Antalya. Dar situația este incertă din cauza acestor vremuri. Ce trebuie să facem este să ne pregătim bine, indiferent de zona pe care antrenorul și președintele o vor alege. Mă bucur că au venit jucători noi, aveam nevoie să întărim lotul deoarece vom avea 13 finale de jucat”, a declarat fotbalistul pentru Play Sport.

Fotbalistul care va împlini luna viitoare 26 de ani a ajuns în vara anului trecut în Ardeal după cinci sezoane petrecute la Astra. Giurgiuvenii au retrogradat în 2021, la fel ca și actuala echipă a lui Balaure.

„Nici eu nu pot să îmi dau seama cum am reușit să retrogradăm, deși veneam după o serie lungă de meciuri în care nu pierdusem. Apoi a apărut acea decădere pe care am avut-o și din care nu ne-am mai putut reveni. Sincer, acest lucru mă depășește, nu știu a cui a fost vina.

Dar e păcat că o echipă ca Astra a ajuns să fie în situația asta. Sper să revină din nou pe prima scenă fotbalistică. Nu cred că ar fi salvat sezonul dezastruos pe care l-am avut câștigarea Cupei României. Cu siguranță, însă, cred că ar fi contat foarte mult pentru fiecare jucător în parte câștigarea trofeului”, a mai punctat jucătorul celor de la Hermanstadt.