Fotbalul românesc apreciat de străini: ,,Eu am avut probleme cu antrenorii şi părinţii, de aceea îi felicit pe români”

Deşi la nivel de performanţă fotbalul românesc a apus de multă vreme, străinii felicită modul în care se dezvoltă tinerii în mediul autohton.

Antoni Ivanov, fotbalist ce aparţine de CS U Craiova a vorbit despre diferenţele dintre fotbalul din Bulgaria şi cel din România. Acesta spune că în ţara natală a trăit episoade incredibile la nivel de juniorat.

Pentru că a trait momente ciudate în fotbalul bulgar, Antoni Ivanov îi felicită pe români pentru investiţiile pe care le fac în viitorul copiilor lor.

,,Mai ales la echipele la care am fost, chiar şi în adolescenţă, am văzut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le văd. Am avut probleme cu antrenorii şi părinţii, care încearcau să-şi impună copiii. Am avut perioade în care nu am jucat ca titular în adolescenţă. Şi la echipele de seniori se întâmplă acest lucru, dar nu este atât de evident. De aceea sunt în mare parte dezamăgit de fotbalul bulgar, pentru că nu încercăm să ne dezvoltăm copiii.

De aceea le spun ‘bravo’ românilor, pentru că încearcă să-şi dezvolte copiii şi să investească în viitorul lor. În timp, se va vedea că e o mişcare bună din partea lor. Nu urmăresc mult ceea ce se întâmplă în fotbalul bulgar. Văd din când în când că se scrie despre schimbări, dar nu mă aştept la nimic.”, a declarat Antoni Ivanov, pentru Sportal.bg.