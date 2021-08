Fotbalul românesc, făcut KO! Dragomir: „Vom fi sub Malta. Aceasta e realitatea”

Prestația de la Belgrad a celor de la CFR Cluj nu a făcut altceva decât să confirme nivelul actual al fotbalului românesc.

Dumitru Dragomir atenționează că viitorul arată și mai negru, în sensul că perfomanțele fotbalului autohton vor fi chiar și sub cele ale echipelor din Malta. Fostul președinte al Ligii dă și un sfat conducătorilor din fotbalul românesc pentru a crește nivelul rezultatelor.

Rând pe rând, FCSB, Sepsi și CSU Craiova au fost eliminate din turul doi preliminar din Conference League. CFR Cluj, campioana României, a reușit să-și asigure prezența în grupele celei de-a treia competiții valorice din Europa, dar a sperat că poate mai mult.

Însă a fost eliminată de Young Boys Berna din Champions League, în turul trei preliminar, iar în manșa tur a play-off-ului Europa League, a pierdut lamentabil în Serbia, în fața celor de la Steaua Roșie, scor 0-4. Astfel că și eliminarea din Europa League este foarte aproape.

Totuși, vecinii din Republica Moldova sunt la un pas de a avea o reprezentantă în grupele Ligii Campionilor. Sheriff Tiraspol s-a impus cu Dinamo Zagreb, scor 3-0, iar returul se anunță o formalitate.

”Aceasta e realitatea fotbalului românesc la această oră. Aceasta e diferenţa, în viitorii ani vom fi sub Malta. Dacă nu se implică politicul, nu avem ce face. Liga Profesionistă de Fotbal, Federaţia Română de Fotbal, să stea toată ziua la poarta domnului Cîţu, să se ia anumite decizii. Să ajutăm fotbalul. Băi, nene, nu am văzut pe nimeni că s-a dus la uşa premierului”, a declarat Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, conform Look Sport.